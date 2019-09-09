«Жри г…но!» – посол США пожаловался на пожелания от сербов

09.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Посол США в Сербии Кайл Скотт, которому скоро предстоит отъезд из Белграда, посетовал, что подвергается атакам и угрозам с тех пор, как открыл аккаунт в Твиттере. Об этом дипломат рассказал в рамках недавнего участия в Цифровом саммите в сербской столице.

Скотт уточнил, что Twitter полезен, когда нужно передать «сложное сообщение, которое противостоит местной элите». Американец перечислил поступившие различные советы от комментаторов – что делать, куда идти и что есть. Комментарии на странице американца действительно пестрят оскорблениями, отмечает издание Blic.

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«Съешь г …но» …, «Возьмите у него 20 литров крови» (комментарий под фотографией, на которой посол добровольно сдает кровь, – ред.), «убирайся домой», «умри»… они кляли мою мать, и писали, как я должен выглядеть (пририсовав на его фото усы). За это время, пока я был в Твиттере, моя кожа стала жестче седла», – сказал Скотт.

«Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать мои публикации. Моя работа заключается в том, чтобы вы услышали позицию правительства Америки», – сказал уходящий американский посол.

По его оценкам, полученные им сообщения и комментарии свидетельствуют о жесткой реальности в Сербии, в том числе и о том, что местное население хорошо помнит о бомбардировках Югославии силами НАТО.

Скотт заявил, что такая ситуация – следствие того, что, якобы, сербское население ежедневно подвергается «бомбардировке информацией против Соединенных Штатов».

Он призвал местных жителей помнить о периодах хороших отношений с Америкой, добавив, что «сербы не всегда были преступниками и не всегда были жертвами».

«Моей задачей было не заставить полюбить меня, а представлять США в Сербии, чтоб наше послание можно было услышать. Это не всегда просто. Многие в Сербии считают, что ненависть к Америке – это хорошо, потому что их ежедневно бомбят ужаснейшей ложью об Америке, Западе и ЕС», – сказал Скотт.

Сербская газета «Danas» в ответ привела мнение читателя Зорана Кнежевича.

«Ненависть к Америке – единственное нормальное чувство после того, что эта страна сделала с нами и что она продолжает делать. Любое другое чувство будет приравнено к самой серьезной патологии. Любовь к своему палачу – это расстройство, которое США хотели бы видеть среди сербского народа. Ненависть к Америке – это то, что будет сохраняться здесь на протяжении веков, и г-н Скотт должен это понять», – говорится в обращении к американскому дипломату.