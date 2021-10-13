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13.10.2021 16:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Газ, ЕС, Политика, Россия, Энергетика
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Жуткий прогноз: По всей Европе начнутся «холодные бунты»

Совсем скоро холод в квартирах выведет на улицы людей не только на Украине, но...

Совсем скоро холод в квартирах выведет на улицы людей не только на Украине, но и в странах Европы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что Европу ожидают не только ковидные бунты, как мы сейчас наблюдаем. Люди от холода будут выходить на улицы, не только в Киеве, Виннице, Харькове и других городах Украины, но и в европейских столицах. В конце концов, простым людям плевать на то, что западные политики заигрались.

Мы видим сегодняшнее лицо европейских политиков, плевать они хотели на нужны населения. Тот же самый Борис Джонсон, хрестоматийный пример, который греется в Испании, в то время как в Великобритании хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги. Великобритания просто не выдерживает тех ударов экономического кризиса, в котором она сегодня оказалась, и ответ очень простой: не Путин и Россия виноваты, а это попытка переложить на Россию все свои проблемы», – сказал Коротченко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что «Стратегические партнёры» Украины ничем не помогают стране, лишь разрушают социально-экономическую и финансовую сферы, погружая государство в долги.

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