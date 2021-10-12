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12.10.2021 21:53 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
бизнес, Газ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Дорогой газ убивает по цепочке весь бизнес на Украине – Землянский

Новости УкраиныПри текущем росте цен на газ на Украине не останется ни малого, ни среднего...

При текущем росте цен на газ на Украине не останется ни малого, ни среднего бизнеса.

Об этом на пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На европейском газовом рынке присутствует спекулятивная составляющая. Наблюдать за ценовым ралли интересно, но посмотрим, к чему это привело, как в европейских странах, так и в Украине. Все отразилось на европейской экономике.

Цена газа выросла, и себестоимость производства тоже. Первыми отреагировали химики. Это потянуло цены на электроэнергию, и цены на уголь. Возник дефицит угля, и цены выросли. Таких цен не помнят уже лет 18», – отметил он.

Скачок цен негативно отразился как на энергетике Украины в частности, так и на всей экономике в целом.

«Это напрямую бьет по нам, отражается, в том числе на ценовых позициях по газу. Это отразилось на химической промышленности, у нас на очереди отрасль производства стройматериалов, и все остальные предприятия, которые используют газ.

С аграриями еще интереснее, особенно с тепличными хозяйствами. У них уже есть предложение от НАК Нафтогаз Украины. Все небытовые потребители уже получили предложение от Нафтогаза, 44-46 тыс грн за тыс. кубометров газа, будьте любезны. При такой цене на газ – это уничтожение бизнеса, любого. Среднего и малого, в пределах Украины», – подчеркнул Землянский.

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