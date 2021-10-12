Дорогой газ убивает по цепочке весь бизнес на Украине – Землянский

12.10.2021 21:53 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

При текущем росте цен на газ на Украине не останется ни малого, ни среднего бизнеса.

Об этом на пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На европейском газовом рынке присутствует спекулятивная составляющая. Наблюдать за ценовым ралли интересно, но посмотрим, к чему это привело, как в европейских странах, так и в Украине. Все отразилось на европейской экономике. Цена газа выросла, и себестоимость производства тоже. Первыми отреагировали химики. Это потянуло цены на электроэнергию, и цены на уголь. Возник дефицит угля, и цены выросли. Таких цен не помнят уже лет 18», – отметил он.

Скачок цен негативно отразился как на энергетике Украины в частности, так и на всей экономике в целом.

«Это напрямую бьет по нам, отражается, в том числе на ценовых позициях по газу. Это отразилось на химической промышленности, у нас на очереди отрасль производства стройматериалов, и все остальные предприятия, которые используют газ. С аграриями еще интереснее, особенно с тепличными хозяйствами. У них уже есть предложение от НАК Нафтогаз Украины. Все небытовые потребители уже получили предложение от Нафтогаза, 44-46 тыс грн за тыс. кубометров газа, будьте любезны. При такой цене на газ – это уничтожение бизнеса, любого. Среднего и малого, в пределах Украины», – подчеркнул Землянский.