28.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Турция
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«Жыве Кипр!». Белорусам предложили новую кричалку


Из-за позиции Кипра главы МИД стран ЕС на неформлаьной встрече в Берлине не смогли согласовать введение санкций против Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает информационное агентство «РИА Новости».

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Отмечается, что Кипр предупредил, что наложит вето на санкции против Белоруссии за якобы фальсификацию выборов, если не будет оказано достаточного давления на Турцию, с которой конфликтуют Афины и Никосия из-за деятельности Анкары по разведке газовых месторождений в исключительной экономической зоне Греции.

«И знаете, что за страна, которая защитила вчера Белоруссию от санкций на встрече министров иностранных дел ЕС? КИПР! Киприоты ультимативно потребовали рассмотрения санкций одновременно против Белоруссии и против Турции. Германия не согласилась с такой комбинацией. В Минске будут скандировать «Жыве Кипр!?», – иронизирует в своем блоге политический обозреватель Владимир Корнилов.

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