Зима поможет, – украинский эксперт прогнозирует колоссальные внутренние протесты

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На Украине начнутся колоссальные внутренние протесты, если власть не изменит свое поведение. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, по отношению к России должна быть выстроена другая модель поведения и украинскому обществу пора объединяться, чтобы высказать недоверие власти.

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«Начинайте выступать за то, чтобы немедленно отменено было Зеленским и Верховным Советом антиконституционное решение по выезду мужчин, чтобы не выпускать мужчин. А в принципе, надо речь вести о том, что надо сформировать общественное движение и 5-я статья Конституции. Надо собирать вече по поводу того, что недоверие к власти надо делать. Если сейчас они не примут другую модель по отношению к московии, значит, просто начнутся внутренние колоссальные выступления. Зима этому поможет», – заявил Соскин.