Змагары будут поставлять пушечное мясо в ВСУ только в обмен на украинское гражданство

Елена Острякова.  
17.11.2025 14:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 277
 
Белоруссия, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


За время СВО наемниками в ВСУ завербовалось около 1,5 тысяч белорусов, 80 из которых уже погибли.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью украинскому радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За время СВО наемниками в ВСУ завербовалось около 1,5 тысяч белорусов, 80 из которых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, сейчас сложно мобилизовать больше людей в полк Калиновского, потому что нет условий для легализации. Люди, которые воюют добровольцами, после окончания службы не получают никакой помощи или гарантий от украинского государства. Как только они разрывают свой контракт, они теряют почки все», – сказал Вячорко.

Он пожаловался на то, что Украина не предоставляет свое гражданство даже боевикам, отработавшим 5-7 лет. Поэтому число желающих завербоваться и воевать за чужую страну среди змагаров не растет.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора