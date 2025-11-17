Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За время СВО наемниками в ВСУ завербовалось около 1,5 тысяч белорусов, 80 из которых уже погибли.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью украинскому радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, сейчас сложно мобилизовать больше людей в полк Калиновского, потому что нет условий для легализации. Люди, которые воюют добровольцами, после окончания службы не получают никакой помощи или гарантий от украинского государства. Как только они разрывают свой контракт, они теряют почки все», – сказал Вячорко.

Он пожаловался на то, что Украина не предоставляет свое гражданство даже боевикам, отработавшим 5-7 лет. Поэтому число желающих завербоваться и воевать за чужую страну среди змагаров не растет.