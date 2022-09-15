Змагары делают ставку на интервенцию

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Украинские вооруженные формирования имеют право атаковать Белоруссию.

Соответствующее заявление, напомним, прозвучало в августе на конференции «Новая Беларусь», которую проводила в Вильнюсе Светлана, Тихановская. А произнес эти слова бывший минский ресторатор, а до недавнего времени помощник командира «полка» белорусских наемников, воюющих на стороне Украины, Вадим Прокопьев.

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«Украина, в свою очередь, имеет полное моральное законное человеческое право на нападение после белорусской агрессии. Закаленные в боях ЗСУ даже не заметят сопротивление белорусской армии Лукашенко. Вот это как раз и будет тот сценарий, о котором мечтал Путин про Киев. Минск будет взят в три дня, если не в один. В авангарде такой армии могли бы быть белорусы, которые уже защищают Украину», – сказал Прокопьев.

Такая откровенность тогда покоробила даже видавших виды белорусских змагаров. Прокопьеву тут же задали вопрос, готов ли он нести ответственность за начало многолетней гражданской войны, если разгрома не произойдет, на что он, ничтоже сумняшеся, ответил:

«Я собираюсь разделить эту ответственность с теми, кто примет такое решение».

Казалось бы, каким бы оппозиционером он ни был, политика, предложившего ввести в страну чужие войска, не остановившись перед тем, чтобы развязать у себя на родине затяжную гражданскую войну, должна ждать скорая и неминуемая политическая смерть.

Однако нравы в белорусской беглой оппозиции таковы, что Прокопьев не только не канул в небытие, но и сделал карьеру. Прошло немногим больше месяца после скандального выступления, как он покинул должность помощника командира «Погони» и устроился в ведомство руководителя «силового блока» в «переходном кабинете» Светланы Тихановской Валерия Сахащика.

Какую именно должность он там займет – пока не известно, но явно не рядовую. Именно Прокопьев пролоббировал для Сахащика место в кабинете Тихановской, заявив накануне августовской конференции о необходимости «белорусского Черчилля», сильного «премьера», близкого к силовикам, который должен укреплять положение не хватающей звезд с неба «лидерки», делая за нее основную работу.

Фамилии «Черчилля» он тогда не назвал, но многие поняли, что речь идет о Сахащике, бывшем командире 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте, который, по слухам, командовал и прокопьевской «Погоней».

Когда того назначали на должность в кабинете Тихановской, на вопрос о силовом сценарии он ответил уклончиво. В том духе, что постарается не допустить такого развития событий. Доверия ему, конечно, никакого. Если не допускать силового сценария – зачем тогда нужна его должность.

Переход в его ведомство рубанувшего уже однажды правду-матку Прокопьева снял все сомнения – змагары делают ставку на интервенцию.

Особенно, если учесть, что в тандеме Прокопьев – Сахащик заводила именно Прокопьев. По мнению белорусских военных, именно он привел бывшего десантного подполковника в оппозиционную политику, внушив тому, что он – возможное спасение для Белоруссии.

И, если бы дело ограничилось одним только Прокопьевым. Стоило ВСУ устроить контрнаступление под Харьковом, как у многих в белорусской оппозиции наступило нездоровое кровожадное возбуждение.

Теперь там только и говорят про перелом в войне и про то, что украинские «воины света», разгромив и изгнав из Щеневмерлой российские войска, вместе со своими белорусскими побратимами развернутся на север и примутся наводить свои порядки уже в Белоруссии. И не только говорят – некоторые уже готовятся встречать интервентов и объявляют набор будущих коллаборационистов.

Печально известный «полк» имени Калиновского, которому так и не удалось стать сколько-нибудь значимой военной силой на полях украинских сражений, резво бросился набирать политический вес.

Заместитель командира «калиновцев» Вадим Кабанчук объявил о том, что скоро у этого подразделения появятся свои политические представители, а через свой телеграм-канал «полк» объявил о наборе «силового резерва» внутри Белоруссии.

Для того чтобы записаться в коллаборационисты, нужно подать заявку в специально созданный хакерской группировкой «Киберпартизаны» телеграм-бот. Для них уже опубликовали алгоритм действий- сформировать группу не более 2-3 человек из своих друзей и родственников, тренироваться, проводить разведку (мониторинг) ближайших воинских и милицейских частей, собирать разведданные о размещении и передвижении российских войск и сливать их еще в один бот (его тоже предоставили «Киберпартизаны»).

Но главное – ждать решающего дня и указаний командования. Характер указаний тоже сообщили заранее – усиление групп интервентов, захваты и удержание объектов, арест и конвоирование сторонников действующей власти.

Вместо того, чтобы быть пушечным мясом на украинских фронтах, «калиновцы» поджигают Белоруссию. И не они одни. Пока они только объявляют набор будущих коллаборационистов, еще один представитель «силового блока» Тихановской, руководитель BYPOL Александр Азаров уже отчитался о том, что ему удалось завербовать в ряды «Плана Перамога» фантастические 200 тысяч человек.

И он тоже готовится встречать «освободителей» с юга. Понятно, что цифра имеет мало общего с реальностью, но даже, если ее разделить на десять или даже пятьдесят, все равно получается немало.

В общем, стоило украинским войскам одержать хоть сколько-нибудь значимую тактическую победу, как бело-красно-белые оппозиционеры радостно сбросили маски выяснилось, что патриотизма там ни на грош. Они оказались достойными идейными наследниками тех, кто 80 лет назад под те же лозунги о белорусском национальном возрождении прислуживал фашистским оккупантам. Разве что фашисты тогда были немецкие, а не украинские.