Змагары хотят, чтобы МУС сделал Лукашенко «больно», как Путину

Елена Острякова.  
29.12.2023 16:29
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Нидерланды, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, экстремизм


Беглый белорусский оппозиционер Павел Латушко утверждает, что подготовил документы, достаточные для того, чтобы Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал бы ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Обычное утро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый белорусский оппозиционер Павел Латушко утверждает, что подготовил документы, достаточные для того, чтобы Международный...

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«На наш взгляд, мы собрали все, что является уже достаточным для принятия правовых решений в Международном уголовном суде, то есть объявления в офисе прокурора для выдачи ордера на арест», – сказал Латушко.

Правда, потом выяснилось, что собирали доказательную базу и давали процессуальную оценку Лукашенко литовцы, а в суд, может быть, обратятся поляки, но это не точно.

«Мы сделали за этот год очень серьезный доклад (литовцы, мы помогали), в котором есть четкий механизм каким образом тему Лукашенко занести в МУС – ордер на арест по фактам преступлений против человечности. На мой взгляд, все сейчас будет находиться сейчас в плоскости политической воли.

Я очень надеюсь, что этой политической воли хватит у тех, от кого зависит принятие соответствующих решений. В противном случае будет серьезный подрыв веры в демократические институты, в то, что у нас есть реальные союзники, которые за нас переживают и готовы помочь нам привлечь его к ответственности», – вещал Латушко.

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