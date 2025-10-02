Золотой запас США: Аудит проведён, но осадочек остался

Еще в феврале 2025 года Илон Маск, как соучредитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE), инициировал дискуссию о необходимости проведения полной ревизии (аудита) золотого запаса США, хранящегося в Депозитарии слитков. Это предложение возникло на фоне постоянно циркулирующих слухов, подозрений и теорий заговора относительно целостности резервов, которые не подвергались всесторонней независимой проверке с 1974 года.

Маск начал кампанию по продвижению идеи аудита. Его посты быстро набрали миллионы просмотров и репостов. «Кто подтвердит, что золото не было украдено из Форт-Нокс? Может, оно там, а может, и нет. Это золото принадлежит американскому народу! Мы хотим знать, на месте ли оно», – писал автор.

Форт-Нокс, основанный в 1932 году как военная база, с 1937 года служит хранилищем для значительной части золотых резервов США. Согласно официальным, депозитарий содержит около 4581,5 тонн золота, что составляет половину всех резервов страны (общая стоимость — около $425 млрд по биржевым ценам на февраль 2025 года). Это золото – стратегический актив Федерального резерва и Казначейства США, обеспечивающий финансовую стабильность и служащий залогом для глобальной валютной системы.

Что стало причиной инициативы Маска: С 1970-х годов циркулируют гипотезы об «исчезнувшем» золоте, включая предположения о его использовании для тайных операций или подмене свинцом/вольфрамом. Эти слухи усилились в контексте роста государственного долга США (свыше $35 трлн) и глобального спроса на золото со стороны центральных банков (например, России и Китая).

Но это, так сказать, видимая часть айсберга. Пришедшего к власти в январе этого года Трампа и его администрацию сильно обеспокоили события первой половины 2024 года, когда Саудовская Аравия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир, Египет, ЮАР и Нигерия потребовали от властей США вернуть им национальный золотой запас, некогда помещенный на хранение в Форт-Нокс. Более того. Ключевые страны Африки и Ближнего Востока стремятся не только возвращать, но и закупать золото, причем над всем этим процессом витает отчетливый душок недоверия к США и доллару.

Нельзя сбрасывать со счетов и опасения, возникшие в результате западных дебатов о грабеже замороженных российских активов.

В случае подтверждения несоответствий объемов золота это могло бы подорвать доверие к доллару США и спровоцировать сильные колебания цен на товарных рынках.

Казначейство и Монетный двор соглашались на ежегодные внутренние аудиты, но отказывались от публичной трансляции из соображений безопасности (Форт-Нокс — действующая военная база).

К сентябрю 2025 года ревизия всё же была частично проведена – чиновники заявили, будто подтверждено наличие заявленного объема золота (4581,5 тонн). Полная публичная трансляция не состоялась, но отчеты включали фото и видео ролики.

К копеечному аудиту 2025 года с замахом на миллион долларов остается немало вопросов. Например, как, даже при помощи видеотрансляции, можно определить — действительно ли хранилище содержит подлинные золотые слитки, а не позолоченные бруски свинца или вольфрама? И, если с наличием золота дела обстоят в полном ажуре, то чем можно объяснить упорное сопротивление Казначейства США на проведение всестороннего независимого аудита и разрыв в 52 года с момента последней ревизии золотого запаса США? Да и волокита с возвратом зарубежных золотых запасов оставляет широкий простор для кривотолков.