«Зрадник» Блинкен отказался обвинять Орбана и Эрдогана в предательстве НАТО

Елена Острякова.  
10.07.2024 19:11
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Турция, Украина


Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Эрдоган при встречах передают президенту РФ Владимиру Путину угрозу «вечного остракизма», а главу КНР Си Цзиньпина предупреждают о западных санкциях.

Об этом он сегодня заявил на общественном форуме НАТО, передает корреспондент «ПолитНавгитора».

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп...

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«Общаться с противниками, с врагами — это прекрасно. Коммуникации очень важны. Вы должны быть уверены, что по крайней мере вы не неправильно понимаете друг друга. Но то, что вы передаете, так же важно. Я хотел бы надеяться, что любой, кто отправится сейчас в Москву, предельно ясно даст понять Владимиру Путину, что НАТО никуда не денется. Украина никуда не денется. ЕС никуда не денется», – трепался Блинкен.

Он отказался обвинять Орбана и Эрдогана в предательстве НАТО, хотя ведущая его всячески к этому подталкивала.

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