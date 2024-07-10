«Зрадник» Блинкен отказался обвинять Орбана и Эрдогана в предательстве НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Эрдоган при встречах передают президенту РФ Владимиру Путину угрозу «вечного остракизма», а главу КНР Си Цзиньпина предупреждают о западных санкциях.

Об этом он сегодня заявил на общественном форуме НАТО, передает корреспондент «ПолитНавгитора».

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«Общаться с противниками, с врагами — это прекрасно. Коммуникации очень важны. Вы должны быть уверены, что по крайней мере вы не неправильно понимаете друг друга. Но то, что вы передаете, так же важно. Я хотел бы надеяться, что любой, кто отправится сейчас в Москву, предельно ясно даст понять Владимиру Путину, что НАТО никуда не денется. Украина никуда не денется. ЕС никуда не денется», – трепался Блинкен.

Он отказался обвинять Орбана и Эрдогана в предательстве НАТО, хотя ведущая его всячески к этому подталкивала.