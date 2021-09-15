Адвокат объяснил, как собираются вызволять задержанного в Чехии Франчетти

15.09.2021 11:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Арест в Праге по запросу киевского режима гражданина РФ и участника Крымской весны Александра Франчетти, ожидающего решения суда относительно экстрадиции на Украину, является опасным прецедентом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил адвокат и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте России Александр Молохов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас будет решаться самый главный вопрос – где должен находиться Александр во время ожидания: под домашним арестом или все-таки в тюрьме. Мы, конечно, будем настаивать на том, чтобы его выпустили на свободу, так как он не собирается скрываться от какого-либо правосудия. Александр не считает себя виновным, так как не являлся террористом. Он преследуется именно по политическим мотивам. Об этом мы будем говорить на всех уровнях судебной системы в Чехии. Если понадобится, обратимся в Европейский суд по правам человека, – сказал юрист.

По его словам, Чехия задержала россиянина, поскольку Украина оформила международный ордер на розыск через Интерпол, но сейчас чешский суд должен разобраться, есть ли основания для выдачи Киеву и насколько обоснованы выдвинутые обвинения.

«Это долгая экстрадиционная процедура, она может занять и год, и полтора», – говорит адвокат.

Он обратил внимание, что Франчетти никогда не был гражданином Украины, он родился в Воронеже, а некоторое время жил в Севастополе.

«Он действительно участвовал в самообороне Севастополя. Его можно считать материковым россиянином. Но это первый случай, когда задерживают именно представителя материковой части России в связи с крымскими событиями, до этого таких прецедентов не было. Так что, теперь у россиян нет гарантий, что их не задержат на отдыхе в других странах», – резюмировал Молохов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», появилось предложение ввести отрезвляющие санкции для Чехии и Украины.