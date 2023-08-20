Агент «Зельц». Президент Украины сливает в сеть секретную информацию – Бондаренко

Вадим Москаленко .  
20.08.2023 16:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


Украинские политики и чиновники, вплоть до президента страны Владимира Зеленского, ради пиара «сливают» в открытый доступ секретную военную информацию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики и чиновники, вплоть до президента страны Владимира Зеленского, ради пиара «сливают» в...

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«Выходит президент Зеленский, и говорит, что побывал на передовой, встретился с бойцами такого-то батальона, командир такой-то, и так далее. То есть, всю информацию, которая в условиях войны является секретной, президент выдаёт в прямой эфир.

Соответственно, вопрос – зачем России содержать шпионов, если можно просто послушать выступления президента, и если есть какие-то активисты, которые устраивают разного рода мероприятия и анонсируют их. Наверное, необходимо подумать, как на ту или иную информацию отреагирует противник.

Тут у нас всем кричат – не фотографировать прилёты, но при этом собираются сотни людей на слёт производителей дронов, и это широко анонсируется – к вниманию РФ, бейте, пожалуйста», – сказал Бондаренко.

Напомним, накануне российская ракета поразила презентацию украинских производителей БПЛА, представителей летных школ и военных в Чернигове.

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