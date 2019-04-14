Армен Гаспарян: Кукловоды сербских майданщиков не остановятся

14.04.2019, Белград, Максим Карпенко

Несмотря на вчерашний провал сербской оппозиции, которая не смогла обеспечить необходимую массовость акции за свержение президента Александра Вучича, западные кураторы уличных манифестаций вряд ли откажутся от дальнейших попыток дестабилизации и давления на официальный Белград.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политический обозреватель Армен Гаспарян.

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«Здесь надо разграничивать тактику и стратегию. С точки зрения тактики, которую предприняли в этот раз, это, конечно, провал. Потому что это анонсировалось как марш чуть ли не всеобщий, то есть все население Сербии должно было выйти, но мы увидели, что это, мягко говоря, очень сильно преувеличено. А столько сторонников радикально выраженного западного курса – это не показатель для общих настроений.

Но это – тактика, а есть еще и стратегия. Мы прекрасно понимаем, что те люди, которые дирижируют всеми этими процессами, они очень внимательно следят за всем тем, что происходит. Они постараются в кратчайшие сроки произвести работу над ошибками. То есть, в том числе, попробуют разработать какой-то новый сценарий для Сербии.

Очевидно, что эта модель не работает, но цель поставлена, значит, будут предпринимать какие-то иные телодвижения уже в среднесрочной перспективе», – предостерегает Гаспарян.

Напомним, что, по мнению наблюдателей, уличное давление на официальный Белград подстрекается Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово – незаконно отторгнутого при поддержке США края.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербская оппозиция, проводящая митинги за свержение президента Александра Вучича, использует на своих акциях флаг Евросоюза.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.