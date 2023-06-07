Белоруссия покусилась на святая святых Украины

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Белоруссия нанесла новый удар в аудиовойне, разгоревшейся у нее на границе с Украиной.

Все тот же вкрадчивый женский голос, который ранее повествовал украинским пограничникам о «братских борщах» сейчас под лирическую музыку повествует на украинском языке о сале.

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«Товарищи украинцы! Не забывайте, что наше белорусское сало очень похоже на ваше украинское. Известно, что украинское сало вообще вне конкуренции. Это сало-чемпион, сало-шедевр, сало-произведение искусства, сало-феномен. Оно обычно имеет насыщенные мясные прожилки и буквально тает во рту. Украинское сало – это настоящее культурное явление, герой бесчисленных шуток и анекдотов. Белорусское сало – как правило, более скромный и сдержанный продукт. Оно белое и чистое, а прожилки на нем в основном бледно-розового цвета. Но и белорусское, и украинской сало – это гастрономические родственники, и гастрономические соседи. Ни англосаксонский бекон, ни немецкий шпик, ни польская солонина не имеют такой целительной и вдохновляющей силы как украинское или белорусское сало. Сало это больше, чем наш общий восточно-славянский деликатес. Это и универсальный способ соблазнения, и легенда про славное прошлое, и луч надежды на светлый образ сытого будущего», – проникновенно вещает неизвестная белоруска.

Она утверждает, что украинцев и белорусов объединяет «культура наслаждения салом», и напоминает, что «основным и главным условием для качественного нарастания сала является обязательное усиленное кормление подсвинка». Последнюю фразу она произносит дважды.

«Так вот, когда сало у ваших подсвинков перестанет нарастать, из-за отсутствия усиленного кормления последних, просто переходите на нашу сторону. Товарищи украинцы, попробуйте сало по-белорусски. Не пожалеете», – этим завершается послание через границу.

Первый белорусский аудиоролик, выполненный в конце мая в таком же стиле и посвященный сравнительному анализу «родственных борщей», буквально взбесил украинцев. Они запустили через динамики злобный ответ на белорусском, в котором обозвали белорусский борщ «картофельным варевом» и «тюремной баландой», а самих белорусов – рабами. Ролик завершала песня «Буде тобі, враже, так, як відьма скаже!».

Украинские пограничники постоянно позволяют себе неприличные выходки, зачастую будучи пьяными, и под наркотиками на белорусской границе. Они показывают агрессивные и непристойные жесты, пишут оскорбительные надписи на дорогах, распространяют листовки с какими-то призывами, засвечивают лазером видеокамеры, устанавливают фотоловушки для нарядов, портят инфраструктуру, звонят на посты с угрозами.

В марте украинцы установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом. Позже украинцы вывесили флаг националистов Белоруссии на погранпереходе в Житомирской области.

В ответ на белорусской стороне и появился бигборд с силуэтом солдата на фоне американского флага и надписью на украинском языке: «Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов». На другом бигборде – фото времен Великой Отечественной войны и надпись «Беларусь помнит».