Белоруссию тащат в тройственный антирусский союз

08.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Белорусская оппозиция, добивающаяся свержения президента Александра Лукашенко, намерена присоединить свою страну к антироссийскому альянсу Польши, Литвы и Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила самопровозгласившая себя «лидером нации» экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, бежавшая из страны.

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Издание поинтересовалось, нашла ли она взаимопонимание с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Да, у нашей команды выстроились достаточно дружеские, дружелюбные отношения с господином Кулебой. Он пригласил нас на встречу Люблинского треугольника. И мы ждем приглашение о встрече офлайн с господином Кулебой и с Верховной Радой — я думаю, что самое время. Но это как получится…», – сказала Тихановская.

Отвечая на вопрос, станет ли Люблинский треугольник Люблинской четверкой, она заявила: «Нам хотелось бы».

Также собеседница издания сообщила, что кроме «Кулебы и некоторых партий», у оппозиции пока не было близких официальных контактов с представителями украинских властей.

«И так как обсуждается все-таки вопрос Беларуси, то мнения тех, с кем мы общались, кто нас поддерживает, единогласны. Поэтому на данный момент расхождений нет», – резюмировала Тихановская.

Как сообщал «ПолитНавигатор», формат «Люблинский треугольник», в который вошли Польша, Литва и Украина, представляет собой тройственный антирусский союз.