Подпишись на рассылку
08.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Дзен, Литва, Политика, Польша, Украина
Просмотров:

Белоруссию тащат в тройственный антирусский союз

Новости Украины

Белорусская оппозиция, добивающаяся свержения президента Александра Лукашенко, намерена присоединить свою страну к антироссийскому альянсу Польши, Литвы и Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила самопровозгласившая себя «лидером нации» экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, бежавшая из страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, нашла ли она взаимопонимание с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Да, у нашей команды выстроились достаточно дружеские, дружелюбные отношения с господином Кулебой. Он пригласил нас на встречу Люблинского треугольника. И мы ждем приглашение о встрече офлайн с господином Кулебой и с Верховной Радой — я думаю, что самое время. Но это как получится…», – сказала Тихановская.

Отвечая на вопрос, станет ли Люблинский треугольник Люблинской четверкой, она заявила: «Нам хотелось бы».

Также собеседница издания сообщила, что кроме «Кулебы и некоторых партий», у оппозиции пока не было близких официальных контактов с представителями украинских властей.

«И так как обсуждается все-таки вопрос Беларуси, то мнения тех, с кем мы общались, кто нас поддерживает, единогласны. Поэтому на данный момент расхождений нет», – резюмировала Тихановская.

Как сообщал «ПолитНавигатор», формат «Люблинский треугольник», в который вошли Польша, Литва и Украина, представляет собой тройственный антирусский союз.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть