«Без «СП-2» мы не сможем отопить детсады и школы» – депутат бундестага

20.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Берлину необходим российский газ, потому что Германия закрывает атомные и угольную энергетику и без газа не справится.

Об этом эфире телеканала «Росси 1» заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, возможно, «Северному потоку-2» будут ставить палки в колеса. Но, я хочу, чтобы вы поняли, мы без «Северного потока-2», просто не сможем элементарно отопить садики и школы. Мы выходим из атомной и угольной энергетики, мы хотим выпускать электромобили и отказываемся от дешёвого, экологически выгодного газа. Мы можем спорить об этом сколько угодно, но когда народ один раз останется без тепла и света, любое правительство подумает десять раз», – сказал немецкий политик.

Он отметил, что Германии необходимо налаживать дружеские отношения с Россией и делать всё, чтобы не нагнетать обстановку.

«Наконец-то я вижу росточки того, что мы сеяли, и дай бог, чтобы из этого что-то выросло, и мы снова стали дружить с Россией, как это было всегда. Я знаю, что всегда, когда мы понимали друг друга, всегда человечество от этого процветало, но как только мы начинали ругаться, человечеству было нелегко и несладко. Необходимо сделать всё, чтобы мы не начали ругаться снова», – заключил Гердт.

Напомним, ранее в США заявили, что «Северный поток-2» будет достроен , поскольку этот проект поддерживает целый ряд немецких политических сил и бизнес.