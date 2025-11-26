Без восстановления связей с Россией Украина обречена – киевский эксперт

Игорь Шкапа.  
26.11.2025 16:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 492
 
Лишь нормализация отношений с РФ способна вытащить Украину из экономической пропасти.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину украинский политолог Константин Бондаренко.

«Что касается восстановления, необходимо понимать, какие отрасли экономики будут локомотивными. Мы потеряли свою металлургическую отрасль, она была локомотивом. Мы потеряли значительное количество посевных площадей. Мы потеряли значительное количество возможностей для экспортного потенциала. Самое главное, что мы потеряли транзитную свою составляющую – огромную дельту, влияющую на формирование бюджета», – сказал эксперт.

По его словам, без транзитного потенциала Украина никого не интересует – ни Запад, ни Восток.

«Поэтому, я думаю, что без нормализации отношений с Россией, без восстановления статуса посредника и моста между Востоком и Западом, невозможно никакое экономическое возрождение Украины. Украина будет обречена исключительно на дотационность, но это до поры до времени, пока Европа платит.

После завершения войны Европа поднимет вопрос: а за что мы, собственно, платим? Тем более, что Европа сейчас сама готовится к войне, готовится к перестройке экономики, постановке её на новые военные рельсы.

И второе – без восстановления тех связей, которые мы потеряли, начиная с 2014года, невозможно и возрождение Украины», – резюмировал Бондаренко.

