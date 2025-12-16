Сладков: Донецк стал угрюмым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проблема водоснабжения Донецка имеет комплексный характер, что отражается на всём городе. И это не решить локальными усилиями, нужна полная замена всей системы.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно помочь Ленинскому району, на верхних этажах нет 4 месяца воды? Ну, это же надо систему всю устраивать. Когда начали рыть какой-то большой ров по дороге, который уходит на Авдеевку в сторону Горловки, мы все думали, слушай, неужели вода пойдёт? Нет, там положена какая-то коммуникация, связана со сбором сточной воды и все остальное. Это надо не просто Ленинскому, Ворошиловскому, Будённовскому, Киевскому, Куйбышевскому районам Донецка. Нет, там нужна вся новая система», – сказал Сладков.