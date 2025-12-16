Сладков: Донецк стал угрюмым

Максим Столяров.  
16.12.2025 19:17
  Москва
Проблема водоснабжения Донецка имеет комплексный характер, что отражается на всём городе. И это не решить локальными усилиями, нужна полная замена всей системы.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно помочь Ленинскому району, на верхних этажах нет 4 месяца воды? Ну, это же надо систему всю устраивать. Когда начали рыть какой-то большой ров по дороге, который уходит на Авдеевку в сторону Горловки, мы все думали, слушай, неужели вода пойдёт? Нет, там положена  какая-то коммуникация, связана со сбором сточной воды и все остальное.

Это надо не просто Ленинскому, Ворошиловскому, Будённовскому, Киевскому, Куйбышевскому районам Донецка. Нет, там нужна вся новая система», – сказал Сладков.

«Это гражданская ситуация. Я сейчас больше связан с системой социалки, которая относится к военным и их семьям.  Но гражданские в Донецке –вообще это какая-то кошмарная ситуация. Действительно, люди на верхних этажах не получают воды годами.

Да и вообще Донецк, честно говоря, сдал. Не городской глава виноват, там что-то с системой произошло, оптимизация какая-то ужасная, которая сделала Донецк угрюмым городом, да ещё без воды. Это кошмар.  Я считаю, что во время войны, когда ты на зарядочку бежишь и оббегаешь вот так этих людей, которые метут, в оранжевых жилетах, понимаете?

А сейчас такая какая-то темнота, и всё это очень плохо. Но Белгород тоже под ударами, но про Белгород не скажешь, светлый город такой. Курск чуть помрачнее, но Александр Евсеевичу он достался такой», – рассуждал военкор.

