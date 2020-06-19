Бежавший из РФ либерал: США готовы до зубов вооружить Украину

19.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киеву следует воспользоваться нынешней ситуацией в Вашингтоне, где республиканцы и демократы будут доказывать, кто из них больший враг России.

Такое мнение в интервью киевскому пропагандистскому интернет-ресурсу «Апостроф» высказал бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

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По его словам, сейчас в США республиканцы «отчаянно хотят обойти демократов в вопросах антипутинской войны и поддержки Украины», а потому ужесточения антироссийских санкций.

«Для Украины сейчас создалась уникальная ситуация в Вашингтоне, где республиканцы и демократы в процессе избирательной кампании будут доказывать друг другу, кто из них больший защитник Украины. В этой обстановке Киев может получить все, что нужно – очень важный статус «союзник США – не член НАТО» – non-NATO allу. Этим статусом обладают Израиль, Япония, Австралия, Новая Зеландия», – считает беглый политик.

«Также можно получить возвращение к формату Будапештского меморандума, где США вспомнят, что они действительно давали гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины. Можно получить любые поставки оборонительных вооружений. Но для этого нужна политическая воля украинского руководства, которая, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует. Но украинское общество может заставить власть одуматься», – надеется Пионтковский.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», уверял, что президент США Дональд Трамп делает все, что ему скажет российский лидер Владимир Путин.