Бошняки бурно отпраздновали победу Байдена, предвкушая давление на сербов

09.11.2020, Белград, Алексей Топоров

В столице Боснии и Герцеговины Сараево прошлую ночь отмечали победу на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена.

Бошняки ожидают, что с возвращением демократической элиты к власти в США, американцы вернутся к политике активной сербофобии на Балканах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в честь победы Байдена в Сараево прошли стихийные автопробеги с множеством участников, причем, автомобили были украшены флагами БиГ и США. Администрация боснийской столицы украсила здание городской Скупщины видеоинсталляциями с изображением флагов США, БиГ, архивных фото самого Байдена, где тот сидит вместе с покойным лидером бошнякских сепаратистов, исламистом Алией Изетбеговичем.

В свою очередь надсмотрщик Запада над страной, Верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко в комментариях боснийским изданиям сообщил о том, что «новый хозяин Белого дома откроет новую страницу истории как на Балканах, так и в БиГ».

В ходе предвыборной кампании Джо Байден опубликовал программу «Видение отношений США с БиГ», в которой указано, что «всегда будет против ненависти и будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность и многонациональный характер Боснии и Герцеговины», «он обязуется пригласить партнеров из Европейского Союза и союзников по НАТО для совместной разработки стратегии для прочной привязки Западных Балкан к евроатлантическим институтам».

«Джо Байден понимает, почему Босния и Герцеговина важна для США и что в интересах США обеспечить продвижение всей БиГ в НАТО и Европейский Союз». Напомним, что против подобного продвижения четко выступает часть БиГ – Республика Сербская. Поэтому следует ожидать, что вся политическая мощь США и союзников будет брошена против Республики Сербской и ее лидера Милорада Додика, возможно американцы попробуют устроить майдан в сербском образовании, для чего ими подготовлен молодой кандидат, выходец из семьи богатых сербских эмигрантов, депутат Народной скупщины и РС и популярный блогер Драшко Станивукович.

К этому можно добавить, что в 1995 году именно Байден пролоббировал отмену эмбарго на поставку оружия исключительно бошнякской стороне конфликта в БиГ, и именно в недрах его администрации был выдуман антисербский миф про «геноцид в Сребренице».

Поэтому можно спрогнозировать, что в правление Джой Байдена продолжится атака на Республику Сербскую с целью отобрать у энтитета последние атрибуты независимости и навесить на него ярлык «геноцидного образования». Вполне возможно, что Инцко удастся протащить принятие закона об ответственности за отрицание «геноцида в Сребренице», а Сараево подаст в суд ООН иск на Сербию за «агрессию», о чем бошнякская элита заявляла ранее.