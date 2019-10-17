Британский посол вляпался в дипломатический скандал в Косово

17.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич публично обратился к послу Великобритинии Николасу Абботу, который сфотографировался с победителем парламентских «выборов» в Косово Альбином Курти под албанским флагом.

Фото было сделано в офисе движения «Самоопределение», которое возглавляет Курти. Там британский дипломат поздравлял сепаратиста с победой.

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«Вопрос к послу Великобритании в Приштине: на каких выборах победил Курти и его партия, и какой страны висит флаг, перед которым вы, Ваше Превосходительство, с гордостью сфотографировались с Курти? Я буду спрашивать вас об этом, пока не получу ответ», – написал Вучич в Twitter.

Реакция не заставила себя ждать. Британское посольство ответило, что не несет ответственности за то, как Курти организовывает свое пространство.

«Спасибо за ваш четкий ответ. Мы все ясно поняли», – написал Вучич в своем аккаунте в Twitter, сообщил Tanjug.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал ответ британских дипломатов «крайне лицемерным».

«Каждый, кто сидит с будущим премьер-министром так называемого Косово под албанским флагом, тем самым поддерживает его публично продемонстрированное стремление создать «Великую Албанию», – сказал Дачич.

Он напомнил, что послы США и Германии, чтобы не создавать провокаций, вышли для совместного фото с Курти на улицу и сфотографировались перед зданием офиса.

Альбин Курти заявил о возможном объединении Косово и Албании сразу же после победы на выборах. Приверженность Курти идее Великой Албании во многом объясняет его отказ взять в правительство представителя партии «Сербский блок», который бы препятствовал любым поползновениям к унионизму.

Во время недавнего визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.