Бутусов разошелся: Нападение Путина спровоцировал Зеленский

26.08.2022  17:27 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Начало спецоперации России на Украине стало следствием бестолковых действий и безответственных заявлений украинского руководства.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало спецоперации России на Украине стало следствием бестолковых действий и безответственных заявлений украинского руководства....

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По мнению Бутусова, президент Владимир Зеленский и руководство его офиса должны предстать перед судом и ответить на вопросы следователей по этой теме.

«У меня достаточно критическое отношение к действиям действующей власти. Я считаю, что они спровоцировали нападение Путина своими безответственными, бестолковыми действиями. Эти действия нужно, на самом деле, расследовать.

Все эти люди, руководители во главе с Зеленским, должны, на самом деле, давать показания следователям за свои действия перед войной. Ермак, Зеленский, Демченко и все остальные. Эти люди должны отвечать. Я об этом пишу открыто – и о сдаче юга Украины, тоже на совести Зеленского и Ермака и других руководителей в офисе президента», – заявил Бутусов.

Отметим, что он также назвал назвал удары «Хаймарсами» по Антоновскому мосту пустой тратой высокоточных ракет .

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