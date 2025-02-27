Царёв: Капитуляция Зеленского перед Трампом – это сдача всей Украины в кабалу на сотни лет

Катя Добрина.  
27.02.2025 19:50
  (Мск) , Севастополь
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Украина подписывает капитуляцию перед Соединенными штатами. Для Трампа заключение сделки по полезным ископаемым с Украиной – это вопрос престижа, а для Зеленского – сохранения личной власти и безопасности.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп, политический обозреватель Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина подписывает капитуляцию перед Соединенными штатами. Для Трампа заключение сделки по полезным ископаемым с...

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«Украинская сделка – это сдача в плен. Такое впечатление, что Украина воевала с Соединёнными штатами и проиграла войну. И как капитуляцию подписывает… соглашение, по которому не одно и не два поколения украинцев будут должны США отдавать долги Зеленского.

В данном случае со стороны России – это коммерческие сделки. И здесь можно подписывать всё, что угодно. Редкоземельные металлы вообще превратились в мем, потому что Трамп запомнил это название и употребляет к месту и не к месту», – отметил он.

Для Трампа важна не финансовая сторона сделки – ему важно объявить, что он принес штатам 500 млрд долл, тогда как Байден все отгружал даром. Зеленскому важно отложить выборы и остаться дальше у власти, даже после прекращения военных действий с Россией. В крайнем случае, получить гарантии личной безопасности.

«Редкоземельных металлов действительно мало. В год их мировой оборот составляет чуть больше 12 млрд долл. Это очень мало, в России одну область прокормить. Поэтому на Украине тоже американцы начали с редкоземельных металлов, а потом сказали, что это будет и нефть, и газ, и уран.

Но даже в этом случае украинцам надо сотни лет работать, чтобы выплатить ту сумму, которая пришла в голову Трампу. Она ничем не обоснована, мог и 1 трлн долл сказать (уже сказал – ред.). Это сдача Украины», – заключил Царёв.

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