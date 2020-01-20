«Чувствую себя мясом» – откровения украинского карателя

20.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока киевская власть пиарится на шикарном прощании с погибшими в авиакатастрофе близ Тегерана, убитые в Донбассе украинские военнослужащие превращаются в никому не интересную статистику.

Об этом на своей странице в Facebook заявил боевик «АТО», волонтёр Сергей Голтва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня пол дня показывают по телевидению как привезли погибших в авиакатастрофе наших граждан. Да, согласен, любая смерть украинца – это трагедия для государства.

Но не надо превращать это в «шоу»! Я понимаю, что надо показать миру, как правительство уважает и защищает своих граждан. Но почему только этих погибших? Неужели смерть такого же гражданина Украины, только в военной форме, нет значения? Неужели смерть военного, который сдерживает рашистского агрессора, и дает возможность всем гражданам Украины жить в покое, не достойна уважения?!

Неужели семья погибшего солдата не удостоились хотя бы маленького внимания и упоминания в эфире за него?! Да пусть весь мир слышит и пусть весь мир видит, что мы помним своих героев и пусть весь мир почувствует и увидит нашу боль утраты! Пусть весь мир завидует нашему единству!

Вижу в новостях этот красивый самолет, который привез погибших в авиакатастрофе, этот дорогущий кортеж катафалков под каждого погибшего, и плачу. Плачу не от того, что жалко этих людей, а от этого шика», – возмутился Голтва.

Также он написал, что чувствует себя мясом, потому что киевская власть даже не организовывает доставку тел погибших боевиков с Донбасса на родину, и это приходится брать на себя волонтёрам или сослуживцам.

«Вы знаете, бл@дь, как привозят «200-х» с войны? Самолетом? Нет! Вертолетом? Нет! Специальным военным катафалком оборудованным холодильной камерой? Нет! В большинстве случаев их привозят волонтеры, которые переоборудовали свои микроавтобусы под авторефрижиратор с большой надписью: «Груз 200». А в отдельных случаях военные сбрасываются деньгами, чтобы кого-то нанять. Вы чувствуете разницу?!

Чувствую себя мясом. Свиньей, или курицей, нет разницы.

Сколько вас там на войне погибло? 1? 2? 100? Ого! 1000?! Ничего ж себе! Почти 4000?! Даже в голове не укладывается! А сколько раненых? Больше 12 000?! Тогда это уже статистика. Вот и все. Жизнь защитника превратилось в обычную математическую цифру на бумаге, или, ещё хуже, в пиксели на компьютере», – резюмировал атошник.