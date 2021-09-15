ЦИК РФ: Западные «партнеры» и «свежая» эмиграция атакуют выборы в Госдуму

15.09.2021 10:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Уже давно ведется целенаправленная, хорошо организованная и высокооплачиваемая работа по дискредитации российских выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на «Деловом завтраке», организованном «Российской газетой», заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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У нее поинтересовались, много ли фейков ожидает она относительно выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

«Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову. Целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно и она хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами» и уже не такая грубая, как раньше, но не менее лживая и лицемерная», – сказала глава Центрибиркома.

«При этом размах небывалый, вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне», – подчеркнула Памфилова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», иностранное вмешательство началось за два месяца до выборов.