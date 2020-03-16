COVID-19 становится спусковым крючком для масштабного мирового кризиса

16.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Сравнение современной ситуации в мировой экономике с финансовым кризисом 2008 года вполне оправданно

Такое мнение в комментарии «Независимой газете» высказал директор департамента стратегического анализа ФБК Capital Игорь Николаев.

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«И тогда, и сейчас мы имеем дело с мировым экономическим кризисом. Правда, сейчас речь идет только о начале процесса. Цикличность мирового экономического развития никто не отменял, падения происходят каждые 7–10 лет. Сейчас же цикл даже чуть более длинный», – сказал эксперт.

Он полагает, что бушующая в мире эпидемия коронавируса является идеальным кандидатом на роль спускового крючка для нового кризиса, для которого созрела мировая экономика, где надулись ряд «пузырей» на финансовых рынках.

«Такое спекулятивное наращивание не может продолжаться вечно. А когда происходит что-то глобально негативное, как сейчас, то наступает паника, и все падает. Мы вскоре будем иметь дело с рецессией, и быстро из нее выйти не получится. Подоплека у этого кризиса неопределенная, и я думаю, что ситуация может быть серьезнее, чем в 2008–2009 годах», – отмечает Николаев.

По его словам, даже если вакцина против коронавируса будет изобретена быстро и пандемия COVID-19 пойдет на спад, ситуация в экономике нормализуется не скоро, а кризис продлится до конца 2020 года и, возможно, захватит часть 2021-го.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские банкиры прогнозируют «настоящее бедствие» для мировой экономики.