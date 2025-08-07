Даже придворная социология показывает падение доверия к диктатору Зеленскому

На Украине фиксируется падения уровня доверия к Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

«После начала полномасштабного вторжения в 2022 году уровень доверия президенту достиг 90%, но дальше снижался и относительно самый низкий показатель мы зафиксировали в декабре 2024 года – 52% (что, впрочем, все равно свидетельствовало о достаточно высоком доверии и сохранении положительного баланса доверия).

В первой половине 2025 года, преимущественно из-за новой администрации в США, уровень доверия президенту вырос и достиг максимальных 74% в начале мая 2025 года (сразу после подписания Соглашения о ископаемых и накануне возобновления переговоров с Россией, с которыми некоторые граждане связывали оптимистичные ожидания). Однако уже дальше во второй половине мая-начале июня 2025 года доверие начало снижаться и в начале лета составило 65%», – говорится в релизе.