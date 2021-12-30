Dependent Ukraine: Американские нацисты воюют за Украину

30.12.2021  13:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, нацизм, Политика, США, Украина
Новости Украины

Минюст США проводит расследование о причастности американских ультраправых националистов к преступлениям против мирного населения на Украине.

Об этом рассказывают журналисты из США, выходцы из Украины, в шестой серии проекта «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минюст США проводит расследование о причастности американских ультраправых националистов к преступлениям против мирного населения...

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«Несмотря на запросы из США, американский преступник, расист, террорист и садист Крэйг Лэнг, совершивший также преступления и на родине, продолжает скрываться на Украине, и более того чествуются там властями. Лэнг завербовал несколько десятков соотечественников в специальное тактическое подразделение «Плутон», которое проводит зверские террористические акции против мирных жителей Донбасса», – говорится в сюжете.

Напомним, в первой части «Dependent Ukraine» называются конкретные персоналии, осуществляющие внешнее управление украинской экономикой, вторая часть посвящена многочисленным нарушениям прав человека на Украине после госпереворота 2014 года.

В третьей серии речь идет о том, как Запад делает из Украины линию фронта против России, в частности, журналисты рассказывают о масштабных украино-натовских учениях «Объединённые усилия».

В четвёртом фильме авторы рассуждают о ничтожных возможностях Украины в гипотетическом военном противостоянии с Россией, на которое Киев толкают из Вашингтона.

Пятая серия повествует об энергетической сделке президента Украины Владимира Зеленского с американской компанией «Westinghouse», которая может обернуться новой техногенной катастрофой в Восточной Европе уровня Чернобыля.



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