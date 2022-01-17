Додик: «Мы никогда не согласимся с изъятием имущества у Республики Сербской»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что политика Сараево, направленная на изъятие лесов и имущества Республики Сербской, неприемлема для Баня-Луки.

Об этом Додик рассказал в ходе общения со СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы не можем согласиться с тем, что это (изъятие лесов и имущества РС – ред.) станет предметом переговоров на уровне БиГ, что изменит суть Дейтонского соглашения, – заявил он. – Сербские представители пойдут на заседания (совместных федеральных органов власти, которые бойкотируются боснийскими сербами – ред.) только тогда, когда посчитают это необходимым и интересным для Республики Сербской. Мы будем уважать решения Народной скупщины Республики Сербской».

Сербский член Президиума БиГдобавил, что «причина, по которой политики РС не участвуют в принятии решений в государственных учреждениях БиГ», должна быть устранена.

«Мы будем искать способ устранить причины, по которым мы не участвуем. Не исключено, что нами будет сделано предложение. Мы обсудим это со всеми в ближайшие дни. Будем разговаривать и с оппозицией».

Говоря о недавней встрече с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которой Вучич попросил его вернуть представителей РС в государственные учреждения БиГ, он сказал, что «недостаточно, когда президент Сербии просит вас вернуться в эти учреждения» .

Сербский член Президиума БиГ заявил, что никто угрозами санкций и наказаний не заставит РС признать, что Кристиан Шмидт находится в БиГ легально и ложно выдает себя за Верховного представителя.

«У меня нет намерения разговаривать с фальшивым и неизбранным Верховным представителем. Республика Сербская не должна принимать тех, кто нам навязывается, и пытается за нас», – сказал Додик.

Говоря о санкциях, наложенных на него и на Альтернативное телевидение (AТВ) Баня-Луки Соединенными Штатами, Додик отметил, что «санкции не являются хорошей ситуацией ни для кого, даже для него».

«Американцы всегда на стороне мусульман. Должен отметить, что и (спецпредставитель Госдепа США на Балканах – ред.) Эскобар, которого я знаю лично, способен ввести репрессии против меня», – отметил лидер боснийских сербов.