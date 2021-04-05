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05.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Сюжет дня, Украина
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Донбасс отверг ультиматум Кравчука

Новости Украины

ЛДНР не намерены выполнять требования Украины по составу переговорной команды от республик.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник, отвечая на вопрос об ультиматуме украинского представителя Леонида Кравчука, потребовавшего исключить из процесса дончанку Майю Пригову.

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«Иначе как попытку сорвать переговоры и обсуждение вопросов, которые невыгодны Украине — это трактовать иначе нельзя. Этот откровенно высосанная из пальца претензия», – сказал представитель ЛНР в интервью «Комсомольской правде».

Он заметил, что Пирогова принимала участие как минимум в 4 заседаниях контактной группы, начиная с января 2021-го, но в предыдущие месяцы претензий к ней не возникало.

«Позиция наша прозрачна и понятна: украинская сторона не будет диктовать нам, кто будет входить с нашей стороны в состав переговорщиков по ЛНР и ДНР. Туда будут входить те люди, которые необходимы республикам. Которые будут выполнять наиболее эффективно свои функции. Они входят туда решением глав республик, о чем уведомляются нотами представители ОБСЕ. Прислушиваться к капризам украинской стороны мы не будем», – резюмировал Мирошник.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор», Кравчук потребовал объявить России экономическую войну.

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