Дружбан Зеленского «пилил» половину денег, выделяемых на дроны ВСУ

Бежавший из страны накануне обысков близкий друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич навязывал стране невыгодные контракты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья.

Он опровергает оправдания экс-министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова, утверждающего, что разговаривал с Миндичем, но не стал подписвать контракт о поставке некачественных бронежилетов, на котором настаивал близкий друг Зеленского.

По словам Луценко, контракт был подписан, а бронежилеты не пошли на фронт из-за разразившегося скандала.

Кроме того, говорит он, на связанную с Миндичем фирму идет половина денег, которые в стране выделяются на производство дронов.

«Причем специалисты утверждают, что при разрешенной государством 25-процентной рентабельности они показывают от 50 до 75. Просто вдумайтесь: есть 5 миллиардов на закупки, из них половина, 2,5 миллиарда, идет одной фирме. Кажется, четверть в карман – это очень немало. Это около 300 миллионов долларов. Но нет, хочется вдвое больше.

И если все это правда, что утверждают специалисты, тогда, извиняюсь, это, наверное, самый большой шок, который может ожидать страна. Я не хочу забегать вперед. Знаю только, что там крутятся самые большие средства этой страны», – заявил Луценко.

