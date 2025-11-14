Дружбан Зеленского «пилил» половину денег, выделяемых на дроны ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавший из страны накануне обысков близкий друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич навязывал стране невыгодные контракты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья.

Он опровергает оправдания экс-министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова, утверждающего, что разговаривал с Миндичем, но не стал подписвать контракт о поставке некачественных бронежилетов, на котором настаивал близкий друг Зеленского.

По словам Луценко, контракт был подписан, а бронежилеты не пошли на фронт из-за разразившегося скандала.

Кроме того, говорит он, на связанную с Миндичем фирму идет половина денег, которые в стране выделяются на производство дронов.