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Несмотря на наложенные санкции и прочие старания стран западного блока, российская экономика, даже при неблагоприятном сценарии, способна поддерживать СВО ещё порядка двух лет.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил живущий в Германии бывший высокопоставленный чиновник экономического блока Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе форума экс-посол Латвии в России (2017-2023 гг.) Марис Риекстиньш напомнил о миллионе боеприпасов, которые страны НАТО собираются поставить на Украину. На что Альфред Кох отметил, что Россия производит в семь раз больше снарядов.

«Миллион снарядов в год – это три тысячи в день. Россия сегодня выпускает двадцать тысяч в день. Украинская армия выпускает четыре тысячи снарядов. Поэтому пока соревнование только начинается», – сказал Кох.

Однако Марис Риекстиньш отметил, что боевые действия и, в особенности санкции, очень дорого обходятся России.

«Я очень заинтересован посмотреть, каким образом Россия сможет профинансировать военные действия высокой интенсивности при той дырке в бюджетных доходах, которую мы уже видим в январе-феврале. Как это будет дальше, как дальше пойдёт дела с нефтяной индустрией, и как она переживёт уже наложенные санкции. Я, конечно, не пророк, но я довольно скептически отношусь к оптимистическому взгляду на российские возможности финансировать эту войну вдолгую», – возразил латвийский дипломат.

Но, по мнению Коха, такими темпами Россия сможет продолжать поддерживать боевые действия ещё около двух лет, поэтому страны западного блока должны пойти на кратную эскалацию конфликта.

«Абсолютно с вами согласен. Мне кажется, что в конечном итоге в этом противостоянии победит Украина и Запад. Но я бы тоже предложил не впадать в оптимизм по поводу возможностей Запада, и принижать возможности России. Да, за первый квартал дефицит бюджета в России был больше, чем запланированный на год. Но Минфин объяснил это тем, что вся заявочная кампания на оборонзаказ происходит в первом квартале, и больше таких расходов не предвидится. Собственно, они весь дефицит в первом квартале, который на год, и выбрали. Но дефицит объясняется не только оборонзаказом. Второе – даже с учётом такого дефицита, золотовалютных резервов фонда Минфина хватит для того, чтобы финансировать дефицит бюджета ещё примерно два года. Если не будет никаких фатальных изменений на рынке, например нефти, и санкционная политика не ужесточится, то ресурсов у России для того, чтобы вести ту войну, которую она сейчас ведёт, хватит ещё примерно на два года. Мне кажется, что это серьёзный вызов для Запада. И то, что войну нужно заканчивать в этом году, означает, что нужно резко поднять интенсивность конфликта с тем, чтобы Россия начала тратить значительно больше средств в единицу времени, и весь этот ресурс выбрать за оставшиеся девять месяцев», – резюмировал беглый предатель.