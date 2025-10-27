Эксперт: «Россия – единственная страна в мире, способная послать пахана Трампа»

Дональду Трампу не обязательно стратегическое поражение России и развал страны, ему достаточно поставить российскую безопасность в зависимость от США.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Буш-младший строил гегемонию по принципу: США – диктатор мира, Обама: США – лидер мира (кто с США не пойдёт к благой цели, с теми поступают, как с тем, кто не слушает диктатора), а у Трампа: США – это пахан мира. Президент США – бос боссов мафии, ему неважно, как там у вас что происходит, он не управляет вашими странами, он вас никуда не ведёт, он просто-напросто смотрящий за планетой, который со всех получает деньги. Главный большой рэкетир.

И это определяет, почему Трампу всё это «миротворчество» жизненно необходимо. На сегодняшний день есть только одна страна в мире (Китай ещё не достиг такой военно-стратегической силы) со слабой экономикой, но с мощнейшей военно-стратегической компонентой, которая может рэкетира послать. А если один сказал – иди-ка ты лесом, то появляется желание и у остальных. Ему-то можно, а я сейчас с ним в хорошие отношения войду, а я тоже не буду платить или уменьшу дань. Поэтому решение этой проблемы для Трампа жизненно необходимо», – сказал Шишкин.