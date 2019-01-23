Эксперт шокирован масштабом накрывшей Украину эпидемии

23.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Только за первые три недели нового года на Украине заболели корью 8,5 тысяч человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический обозреватель Владимир Корнилов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Цифры просто страшные: за первые три недели этого года корью на Украине заболело 8,5 тыс. человек, уже зафиксировано 5 смертей, – пишет эксперт. – Для сравнения: 10 лет назад, за весь 2009 г., было зафиксировано 30 случаев заболевания корью (за весь год!). А сколько украинцев должно еще умереть, чтобы до кого-то дошло, что [и.о. главы Минздрава]”Доктор Смерть” Супрун надо увольнять?”

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские врачи признали, что страну накрывает вал средневековых эпидемий.

Также мы писали, что от Украины начинают отгораживаться страны-соседи из-за размаха эпидемии кори.

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