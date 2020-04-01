«Эксперты», радовавшиеся победе Зеленского, сели в лужу

01.04.2020, Киев, Владимир Гладков

Ночное голосование Верховной рады за открытие рынка земли, в ходе которого Владимир Зеленский ради выполнения требований Запада пошел на открытый альянс с русофобами из партий Петра Порошенко и Святослава Вакарчука, может удивить только псевдо-«экспертов», несколько месяцев назад радовавшихся победе президента-комика на Украине.

Об этом в своём Telegram-канале пишет военный обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так забавно читать ленту, где клянут Зеленского за сговор с Порошенко. А ведь сколько раз говорилось, что принципиально Зеленский от Порошенко не отличается, не считая спецэффектов для доверчивой публики и пустой риторики из цикла «голосуй сердцем».

В итоге, некоторые особо доверчивые, которое не поняли этого ранее, наконец-то дождались очередного очевидного олигархического договорняка, где избирателей Зеленского (или, вернее сказать, «электоральную массу»), в очередной раз прокинули, как это обычно и бывает на Украине с голосовавшими за «не такого как эти».

На практике же особой разницы нет. Может теперь дойдет? Хотя кого я обманываю…», – отмечает Рожин.

По его словам, удивление вызывает лишь наивность насмотревшегося сериалов и оторвавшегося от реальности украинского народа, который сейчас начинает разочаровываться в своём кумире.

«И поэтому сегодня достаточно занимательно смотреть на крики: «Я думал он такой, а он вон какой» и «Я думал он посадит Порошенко, а он вместе с ним продал украинскую землю», а также «я за него голосовал, потому что он против Порошенко, а он теперь сам с Порошенко».

Кто-то слишком много смотрел сериалов про Голобородько и оторвался от реальности украинской политики, которая по части предательства весьма предсказуема, достаточно на ту же «Партия регионов» посмотреть или Соцпартию Мороза. Зеленский тут не первый и не последний», – резюмировал автор.