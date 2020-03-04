Эрдоган рассчитывал на ЕС, но все решится в Москве

04.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Турецкий президент Реджеп Эрдоган наплевал на все договоренности между Турцией, Сирией и Россией, желая стать главным выгодополучателем от войны в регионе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил сенатор Олег Морозов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По ситуации в Идлибе были конкретные договоренности между Эрдоганом, сирийцами и русскими, – напомнил Морозов. – Согласно этим договоренностям, там должны были быть зоны деэскалации, совместное патрулирование».

По словам сенатора, Эрдоган посчитал, что в сложившейся на северо-западе Сирии ситуации можно стать главным выгодополучателем. То есть, не выполнить соглашение по разоружению боевиков, сделав их своими союзниками, незаконно находиться в тридцатикилометровой зоне, отказаться от совместного патрулирования, начать процесс разоружения курдских формирований, «сделать все то, что выгодно только ему».

«Он полагал, что получит поддержку с двух сторон – со стороны Америки и ЕС, – считает эксперт. – Со стороны Европы, потому что Европа будет находиться под давлением этого (мигрантского – ред.) шантажа. Но у Эрдогана морально-политическая поддержка сейчас есть только со стороны Штатов, которые прислали авианосец, который там бултыхается и делает вид, что чем-то кому-то помогает».

По мнению Морозова, будущее разгоревшегося в Идлибе военного конфликта решится все-таки не в Вашингтоне, а 5 марта, в ходе визита турецкого лидера в Москву.

Ранее политолог Сергей Михеев предположил, что обострение отношений Турции с Россией могло быть спровоцировано частью верхушки турецкой армии.