Киев – Мать городов русских или столица Бандерштадта? У России до сих пор нет внятной цели по Украине
Спустя почти четыре года СВО, Россия до сих пор не сформулировала четкие цели по Украине.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ни разу я не видел ни одного серьёзного, крупного, большого проекта, предложения о том, как бы могла выглядеть Украина в составе России. Вот просто план на десяти страницах: «Если вы к нам, то то-то, то-то, то-то».
Вот Лавров вчера сформулировал, что все регионы, которые провели референдум и вошли в состав России, а это Херсонская, Запорожская, ЛДНР, – они всё равно будут в России. Это – единственная сформулированная цель.
Но хотелось бы, чтобы что-то более широкое было сформулировано. Пока мы лавируем между потоками, но очевидно, что, пытаясь лавировать и найти какие-то здравые переговорные точки, мы постоянно натыкаемся на мошенников, которые пытаются нас обмануть. Наверное, надо перестать им верить, и идти на какие-то понятные, прогнозируемые цели.
Например, давайте определимся: всё, до Киева дойдём, уберём режим Зеленского, и на этом прекратим войну, не оглядываясь на позиции Америки и так далее», – предлагает Живов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: