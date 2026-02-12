Киев – Мать городов русских или столица Бандерштадта? У России до сих пор нет внятной цели по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спустя почти четыре года СВО, Россия до сих пор не сформулировала четкие цели по Украине.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

