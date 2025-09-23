Превосходство Европы над Россией сейчас больше, чем превосходство НАТО над странами Варшавского договора в годы «холодной войны».

Об этом старший научный сотрудник по России и Евразии Центра Дэвиса Найджел Гулд-Дэвис заявил на Хельсинском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чем больше экономика, тем больше возможностей производить оружие. Если судить по этому критерию, то у Европы есть все возможности сдержать и в конечном итоге победить Россию, если она сможет превратить свой потенциал в реальную силу. Это не только экономический вопрос, но и демографический. В отличие от «холодной войны», демографическое превосходство Европы просто по количеству граждан в 3,6 раза больше, чем у России. Так что если в долгих войнах все зависит от людей и ресурсов, то у Европы есть преимущество, о котором многие из нас даже не подозревают», – сказал Гулд-Дэвис.

При этом он признал, что сейчас баланс сил в Европе сложился в пользу России, поскольку Москва лучше контролирует свои ресурсы.