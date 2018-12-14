Европарламент превратился в «сборище самоубийц». США приступили к уничтожению Европы

14.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Американцы приняли решение провести тектонический континентальный разлом через Украину, чтобы уничтожить возможность торговли между Россией и ЕС.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Украина нужна для того, чтобы нанести максимальный вред России и её нужно взорвать, как брандер, чтобы она нанесла нам вред, мы много раз обсуждали. Но сейчас очень ярко проявился фактор европейский. По всей видимости, американцы приняли решение провести тектонический континентальный разлом, который будет проходить через Украину. В этом случае, я не думаю, что на нашу безопасность и принятие государственных решений влияет вопрос газа.

Да, они так или иначе его отрубят. У нас будет проблема с прибыльностью «Газпрома» и будет проблема с бюджетом, и всё. В Европе будет катастрофа, и это главное, чего добиваются американцы”, – сказал эксперт.

Он назвал Европарламент “сборищем самоубийц” за резолюцию с призывом остановить строительство “Северного потока-2”, что, по словам эксперта, обрушит европейскую торговлю.

«Обрушение этой торговли очень повлияет и на торговлю ЕС с Китаем. В принципе, это прекрасный сценарий того, как Европа должна быть фактически уничтожена, и война должна переместиться на европейскую территорию. Поэтому закрытие украинского газопровода, даже если Северный поток-2 не будет построен, будут заниматься американцы, они его обязательно закроют», – полагает Куликов.