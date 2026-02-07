Фальшивые благодетели: Румыны отобрали шельф Украины, а теперь осчастливят продажей газа «вместо России»
Бухарест воспользуется резким подорожанием энергоносителей в Евросоюзе, чтобы вдвое увеличить собственную добычу газа.
Об этом в Гудзонском институте США (также называемый «Институтом войны», нежелательная в РФ организация) заявила глава МИД Румынии Оана Цойю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Чёрном море у нас есть газодобывающий проект «Нептун». Мы являемся крупнейшим производителем в ЕС. Благодаря нашим черноморским ресурсам, мы планируем увеличить добычу вдвое в ближайшие 2-3 года.
Это очень важно, прежде всего, для того, чтобы снизить цены для наших потребителей, а также защитить регион от использования цен в качестве оружия», – сказала Цойю.
Она расшифровала последний тезис.
«Россия использует энергоносители как оружие на Украине… Важно иметь альтернативные источники энергии. Мы больше никогда не будет зависеть от России в этом вопросе. Трамп был прав, сказал, что это неправильно… Румыния разорвала эти связи в 2022 году, и теперь мы хотим помочь ещё больше, увеличив собственное производство».
Во времена президентства Виктора Ющенко Украина проиграла Румынии иск в Международном суде ООН – Бухарест объявил, что его требования «на 80 % удовлетворены» – румыны получили 9,7 тыс квадратных километров шельфа возле острова Змеиный из 12 тыс общей площади.
