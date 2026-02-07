Бухарест воспользуется резким подорожанием энергоносителей в Евросоюзе, чтобы вдвое увеличить собственную добычу газа.

Об этом в Гудзонском институте США (также называемый «Институтом войны», нежелательная в РФ организация) заявила глава МИД Румынии Оана Цойю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Чёрном море у нас есть газодобывающий проект «Нептун». Мы являемся крупнейшим производителем в ЕС. Благодаря нашим черноморским ресурсам, мы планируем увеличить добычу вдвое в ближайшие 2-3 года.

Это очень важно, прежде всего, для того, чтобы снизить цены для наших потребителей, а также защитить регион от использования цен в качестве оружия», – сказала Цойю.