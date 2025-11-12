Фотографии наворованных Зе-режимом долларов уже на столе Трампа – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За атакой НАБУ на окружение Владимира Зеленского не стоит президент США Дональд Трамп, но он может воспользоваться этим, чтобы заморозить помощь Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он не согласен, что нынешние уголовные дела против украинских коррупционеров, возбужденные НАБУ, являются черной меткой от нынешней администарции США.

«Трамп за этим не стоит. Администрация Трампа не влияет так кардинально на эти структуры. Слишком мало доказательств для такой точки зрения. Я думаю, что это консолидация части интересов западных элит, в том числе либеральных, возможно, тех, которые волнуются тем, что украинская власть стала выходить из-под контроля, из-под влияния. Контроля не было никогда, но из-под влияния начала выходить. Последнее время за кулисами активно говорят, что вроде бы Зеленский действительно сблизился с Трампом. Это начало волновать многих в Европе», – рассуждал укро-политолог.

При этом он считает, что фотографии изъятых долларов уже находятся на столе у Трампа.