Фотографии наворованных Зе-режимом долларов уже на столе Трампа – укро-эксперт

Игорь Шкапа.  
12.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 643
 
За атакой НАБУ на окружение Владимира Зеленского не стоит президент США Дональд Трамп, но он может воспользоваться этим, чтобы заморозить помощь Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он не согласен, что нынешние уголовные дела против украинских коррупционеров, возбужденные НАБУ, являются черной меткой от нынешней администарции США.

«Трамп за этим не стоит. Администрация Трампа не влияет так кардинально на эти структуры. Слишком мало доказательств для такой точки зрения. Я думаю, что это консолидация части интересов западных элит, в том числе либеральных, возможно, тех, которые волнуются тем, что украинская власть стала выходить из-под контроля, из-под влияния.

Контроля не было никогда, но из-под влияния начала выходить. Последнее время за кулисами активно говорят, что вроде бы Зеленский действительно сблизился с Трампом. Это начало волновать многих в Европе», – рассуждал укро-политолог.

При этом он считает, что фотографии изъятых долларов уже находятся на столе у Трампа.

«И это дополнительный повод для того, чтобы наглухо и надолго заблокировать любую помощь Украине, ещё более дистанцироваться от нашей страны», – опасается Бортник.

