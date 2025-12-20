Битва за Купянск: почему российское командование отказалось перебрасывать подкрепление?

Цель контрнаступления ВСУ на Купянск была схожа с вторжением в Курскую область – отвлечь российские резервы с других направлений. Однако расчёт Киева не оправдался.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Купянске мы видим очень большую параллель с Добропольским выступом и с Курским плацдармом. В Курск заходили в надежде, что российское командование снимет войска с Покровска. Но этого не произошло. В Покровске как шло наступление, так и продолжалось», – напомнил выступающий.

Аналогично и сейчас – российское командование не стало перебрасывать в Купянск резервы с других направлений, «чтобы купировать это контрнаступление».

«Туда больших резервов не подкидывают», – сказал Ширяев.

«Такое впечатление, что это – жертва на шахматной доске. Может быть, есть расчет, что эти резервы украинские, которые там вдруг нарисовались в Купянске, будут перемолоты, и просто сточатся – точно так же, как о Добропольский выступ. Такое возможно.

Но ситуация – прямо настоящая военная интрига. Поединок умов, поединок командующих», – добавил аналитик.

