Битва за Купянск: почему российское командование отказалось перебрасывать подкрепление?
Цель контрнаступления ВСУ на Купянск была схожа с вторжением в Курскую область – отвлечь российские резервы с других направлений. Однако расчёт Киева не оправдался.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Купянске мы видим очень большую параллель с Добропольским выступом и с Курским плацдармом. В Курск заходили в надежде, что российское командование снимет войска с Покровска. Но этого не произошло. В Покровске как шло наступление, так и продолжалось», – напомнил выступающий.
Аналогично и сейчас – российское командование не стало перебрасывать в Купянск резервы с других направлений, «чтобы купировать это контрнаступление».
«Туда больших резервов не подкидывают», – сказал Ширяев.
«Такое впечатление, что это – жертва на шахматной доске. Может быть, есть расчет, что эти резервы украинские, которые там вдруг нарисовались в Купянске, будут перемолоты, и просто сточатся – точно так же, как о Добропольский выступ. Такое возможно.
Но ситуация – прямо настоящая военная интрига. Поединок умов, поединок командующих», – добавил аналитик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: