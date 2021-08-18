ФСБ сообщила о задержании экстремистов в Крыму

18.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность сторонников запрещённой в России террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Силовики задержали пятерых членов группировки, из которых двое были руководителями ячеек, а трое – активными участниками.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. В ходе собраний они с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман», – сообщили в ФСБ.

«По местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронных носителей информации», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне «ПолитНавигатор» сообщал, что силовики провели ряд обысков в нескольких районах Крыма, в том числе в Севастополе.