Главарь ОУН признал, что в Донбассе воюют подпольно

22.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Командир не имеющего официального статуса батальона ОУН Николай Коханивский жалуется, что его подразделение не хотят делать частью ВСУ.

Об этом он рассказал киевскому интернет-изданию «Апостроф», сообщив, что оуновцы выдвигали ВСУ свои условия.

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«Несколько раз мы с ВСУ договаривались об одном и том же: они делают отдельную сводную роту ОУН, например, при 93-й бригаде, и командование соглашалось на это. Даже договаривались пройти в Покровске комиссии. Но когда мы подали списки оформиться в Покровске в военкомате, нас оттуда послали обратно, якобы там ничего не знают. И так было несколько раз», – сказал боевик.

По его словам, в 2015 году оуновцы пробовали вступить в 93-ю бригаду ВСУ.

«Они сказали, что нас разведут в разные подразделения, а потом сведут в одну роту. Набрали человек 80, но развели по разным подразделениям, а в одну роту не свели. Поэтому до сих пор мы воюем подпольно», – говорит Коханивский.

Отметим, что ранее Коханивский пригрозил, что после штурма и взлома обороны ЛДНР в города Донбасса зайдут украинские спецслужбы для зачистки и репрессий неблагонадежного элемента.

Также он анонсировал создание на Украине режима национальной диктатуры.