//exit;
20.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политические репрессии, Политические убийства, Права человека, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

«Террор и зачистки» – что принесёт Донбассу «единая Украина»

После штурма и взлома обороны ЛДНР в города Донбасса зайдут украинские спецслужбы для зачистки и репрессий неблагонадёжного элемента. Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил командир батальона «ОУН», главарь одноименной группировки Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе программы в эфир дозвонился телезритель из Днепропетровска.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы вы побывали там, в окопах, а то вы сидите и рассказываете, воевать – не воевать. У вас бы была другая точка зрения. Военные, чтоб вы знали, воевать не хотят, а войны хотят политики. Вот, тех политиков – в окопы, и пусть они воюют», – заявил мужчина.

«Я в окопах был, в добровольческом батальоне «ОУН», который я возглавлял. Воевал с 2014 по 2017 год, пока нас окончательно не вывели. Воевал не где-то на второй линии, а постоянно именно в окопах, это были самые горячие места боёв», – заявил националист.

«Иного пути, кроме военного, не существует. Жителей Донбасса вообще слушать не нужно. Если мы куда-то заходим танками, то, по крайней мере, первый год нам не нужно отвлекаться на то, что там есть разные люди. Какие-то сразу убегут, для кого-то есть СБУ и контрразведка, которая будет с ними разбираться на первом этапе, если мы уже зашли танками. Естественно, это террор и в определённой мере зачистки территории от неблагонадёжного элемента, который, безусловно, там останется, который, безусловно, оставит там Россия. Поэтому тут не о чем говорить, ни о выборах, ни о дипломатии», – добавил Коханивский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть