«Террор и зачистки» – что принесёт Донбассу «единая Украина»

20.01.2019, Киев, Владимир Гладков

После штурма и взлома обороны ЛДНР в города Донбасса зайдут украинские спецслужбы для зачистки и репрессий неблагонадёжного элемента. Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил командир батальона «ОУН», главарь одноименной группировки Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе программы в эфир дозвонился телезритель из Днепропетровска.

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«Если бы вы побывали там, в окопах, а то вы сидите и рассказываете, воевать – не воевать. У вас бы была другая точка зрения. Военные, чтоб вы знали, воевать не хотят, а войны хотят политики. Вот, тех политиков – в окопы, и пусть они воюют», – заявил мужчина.

«Я в окопах был, в добровольческом батальоне «ОУН», который я возглавлял. Воевал с 2014 по 2017 год, пока нас окончательно не вывели. Воевал не где-то на второй линии, а постоянно именно в окопах, это были самые горячие места боёв», – заявил националист.

«Иного пути, кроме военного, не существует. Жителей Донбасса вообще слушать не нужно. Если мы куда-то заходим танками, то, по крайней мере, первый год нам не нужно отвлекаться на то, что там есть разные люди. Какие-то сразу убегут, для кого-то есть СБУ и контрразведка, которая будет с ними разбираться на первом этапе, если мы уже зашли танками. Естественно, это террор и в определённой мере зачистки территории от неблагонадёжного элемента, который, безусловно, там останется, который, безусловно, оставит там Россия. Поэтому тут не о чем говорить, ни о выборах, ни о дипломатии», – добавил Коханивский.