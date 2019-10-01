Главарь ОУН угрожает открыть огонь прямо на улице

01.10.2019

Все «террористы» ЛДНР якобы являются врагами украинского народа и должны быть убиты, и только спустя какое-то время после полной победы Киева может идти речь о какой-то амнистии для тех, кто переживёт «наказание».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил руководитель карательного батальона «ОУН» Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не готов, чтобы боевики, скажем, Моторолла или Гиви, интегрировались в украинское общество и остались ненаказанными. Эта тема поднимается не впервые, ещё при Порошенко я заявлял, что не готов, чтобы Моторолла был живым и мог зайти в украинский парламент. Если я его встречу где-то на улице – я открою по нему огонь, потому что это враг украинского народа, и допускать этого нельзя после всего, что мы видели. Интернет заполнен кадрами пыток наших воинов.

Все они должны быть наказаны, возможно, для них должны быть созданы какие-то особые суды, для особо жестоких террористов. И только после того, как мы победим, накажем преступников, вернём территории – только тогда, через какое-то время, мы можем говорить о каких-то амнистиях, кто останется жив – интегрировать в наше общество», – призвал националист.

Однако, по мнению экс-руководителя Главного следственного управления СБУ, генерал-майора Василия Вовка, все три миллиона граждан ЛДНР якобы являются преступниками, и Украина физически не сможет их всех посадить.

«Мне кажется, вопрос поставлен не очень корректно – готовы ли мы простить террористов и их пособников. Мы ведь говорим о другом. Слово «амнистия» цепляет и украинских патриотов, и юристов, которые понимают, что речь идёт не об амнистии, а о законе о непреследовании лиц, которые не совершили на Востоке Украины особо тяжких преступлений.

На момент начала войны на оккупированных территориях проживало около четырёх миллионов граждан Украины. Сейчас, по разным оценкам, чуть больше трёх миллионов. И все они, тем или иным образом, имеют признаки помощи террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР». Это террористические организации, которые зафиксированы как таковые украинским судом.

Там три миллиона человек. Это отдельная страна, как Венгрия, например. Если мы говорим, что все они террористы, то где мы найдём столько тюрем, следователей, судей? Или, может, расстреливать их? Давайте будем объективными», – добавил Коханивский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Коханивский обещал дать две недели на эвакуацию жителям ЛНР и ДНР, симпатизирующим России.

Также он угрожал установить режим национальной диктатуры и грозил России террором.