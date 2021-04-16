Гончаренко схватился за голову: «РФ открыла фронт в море»

16.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На границах с Украиной Россия скопила стотысячную военную группировку.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил депутат ВР от фракции ЕС Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ всю эту неделю продолжала скапливание войск в оккупированном Крыму, на границах с Украиной. Речь идёт о группировке, насчитывающей 100 тысяч российских военных, которые находятся в непосредственной близости.

Россия начала провокации в Азовском и Чёрном морях возле Керченского пролива, который они фактически закрыли для доступа кораблей других государств и для военных кораблей Украины. Это прямая провокация и нарушение международного права. Украина должна обращаться к миру и будет это делать, чтобы остановить это. Это ещё один фронт, который открывает РФ сейчас в море», – заявил Гончаренко.

«Мы знаем, что сегодня президент Украины находится в Париже и проводит переговоры с президентом Франции Макроном, там будет подключение Ангелы Меркель и, возможно, будет подключение и звонок Владимиру Путину. Безусловно, желаем успехов президенту и напоминаем, что нужно мужественно стоять на защите интересов Украины», – напутствовал политик.

«Нам нужно восстанавливать нашу способность дать отпор агрессору. Это единственное, что остановит агрессора. Агрессор понимает только силу, и мы должны это помнить», – призвал Гончаренко.

Он похвастался, что зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

«Дело в том, что наш путь, безусловно, в НАТО, и мы должны воспользоваться окном возможностей, которое нам создал Путин – да, любое плохое имеет и хорошее. Нам сегодня дана возможность, когда весь мир смотрит на Украину, для того чтобы ускорить наш путь в НАТО. Но всё равно ни в этом, ни в следующем году мы членами НАТО не станем, это нереально. А вот стать большим союзником США – это такой статус дает американская администрация – мы имеем все возможности», – заверил депутат.

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