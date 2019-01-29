Гордон уже готовится верещать: «А меня за що?!»

29.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский телеведущий-пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что не виноват в гражданской войне и развале Украины, поскольку агитировал за государственный переворот – Евромайдан – из чистых помыслов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «NewsOne» в ответ на звонок дончанки Людмилы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гордон был участником одного майдана, второго, принимал активное участие, знает все его внутренние перипетии. Но так как этот майдан привел к развалу государства, он должен все-таки чувствовать свою вину в том, что и он приложил свою руку к развалу государства. Почему бы вам не собрать третий майдан и не убрать эту власть?» – обратилась женщина к украинскому пропагандисту, после чего её звонок прервали.

В ответ Гордон заявил, что не желает третьего майдана, который может обернуться гораздо большим количеством жертв, но при этом и не признаёт собственную вину за участие в произошедшем госперевороте и развале страны.

«Не дай Бог третий майдан. Потому что при том количестве оружия, которое есть на руках у населения, это будет не «небесная сотня», а могут погибнуть тысячи людей.

Я честный человек и шел на оба майдана за европейский выбор Украины против российского вектора. Я абсолютно в этом был уверен и уверен в этом сейчас – Украине нужно оторваться от России, окончательно попрощаться с советской властью и уйти в цивилизацию, в Европу.

То, что сделали с идеями и последствиями майдана люди, которые оказались наверху – и в первый, и во второй раз, – пусть это будет на их совести. Я к ним отношения не имею, не я их туда ставил, они сами туда забрались. Это их проблемы, которые стали нашими.

Но мне не за что виниться, я был искренним и честным, я действительно так считаю. Нам надо было уходить от России», – сказал Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон также признался в прямом эфире, что майдан не принес Украине ничего, кроме разрухи, коррупции и человеческих жертв.