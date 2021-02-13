Горе побеждённым: Что готовит Лукашенко

13.02.2021, Минск, Артём Агафонов

Прошедшее 11-12 февраля Всебелорусское народное собрание официальная пропаганда называет «высшей формой народного представительства» и сравнивает с народным вече. Вече тут, конечно, и не пахнет, да и с представительством есть очевидные проблемы. Делегатов выбирал не народ, а депутаты местных советов, среди которых на всю Белоруссию есть один оппозиционер, но и тот заседает где-то в сельсовете и не мог принять участие в голосовании, потому что голосовать могли только городские и районные депутаты, которые попросту утверждали уже готовые списки.

Говорить о том, что на ВНС обсуждались и принимались какие-то решения, – тоже не приходится. За неполные два дня заседаний по-настоящему обсудить что-то серьезное коллективом из 2700 человек попросту невозможно. Собственно, тот факт, что итоговая резолюция была принята без обсуждения и единогласно, дает исчерпывающее представление о сути происходившего в минском Дворце Республики.

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Единственным оппозиционером в зале была экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. Да и ее абсолютно беззубую, верноподданническую и откровенно русофобскую речь телезрители не увидели. В момент, когда ей дали микрофон, трансляцию попросту прервали, а в вечернем эфире показали лишь фразу про «съезд победителей». Это, пожалуй, самое точное определение состоявшегося собрания. Лукашенко собирал его, чтобы в максимально торжественной обстановке объявить стране и миру: «Мы победили, победителей не судят, и горе побежденным». И с этой задачей он справился эффектно.

Помимо демонстрации собственного триумфа, Лукашенко обозначил план политических преобразований на 2021 год, в очень общих чертах – контуры конституционной реформы, попытался восстановить кредит доверия со стороны России и заручиться ее поддержкой и разочаровать тех, кто надеялся на либерализацию или хотя бы политическую амнистию.

Год будет бурный. До августа будет проведена перерегистрация политических партий. В условиях Белоруссии это, как я уже неоднократно говорил, означает зачистку партийной системы. Переживут перерегистрацию лишь несколько из 15 официально зарегистрированных партий. После перерегистрации Лукашенко анонсировал «партийное строительство». По всей видимости, это означает, что неформальный мораторий на регистрацию новых партий, действовавший аж с 2000 года, будет нарушен. Но только для «своих» – реальной оппозиции приобрести официальный статус дадут вряд ли. В новый, 2022 год Белоруссия, скорее всего, войдет с новой Конституцией. Референдум по ней все-таки пройдет и его собираются совместить с местными выборами, которые должны пройти не позже начала января. Конечно, можно совместить разгар избирательной кампании с новогодними праздниками, и от белорусского руководства можно ожидать и такого, но наиболее вероятный срок референдума – декабрь. Ему будет предшествовать формирование и работа Конституционной комиссии, общественное обсуждение – в общем, инфоповодов хватит на весь год.

О том, какой будет новая Конституция, сказано было немного, но некоторые моменты прояснились. Перераспределение части президентских полномочий все-таки будет, но Белоруссия по-прежнему останется президентской республикой, выборов по партийным спискам ждать не стоит, а Всебелорусское собрание получит-таки конституционный статус. Какой именно статус – осталось загадкой. Некоторые слова Лукашенко даже пугают. Что означает «стабилизатор на переходный период» на тот случай, если к власти придут «не те»? Получается, ВНС будет и над президентом, и над парламентом?

О России говорили много и хорошо (кроме Канопацкой), но не о каких реальных подвижках в сторону интеграции не было сказано ни слова. В основном – благодарность за поддержку и символические жесты, наподобие отказа от упоминания нейтралитета в Конституции (которого и так нет и не может быть) или предложения назвать в честь России площадь или проспект в Минске. Предложение это никого ни к чему не обязывает, а, учитывая, что внес его высокотоксичный Юрий Воскресенский, которого в той же России обвиняли в контрабанде санкционной молочки – то и вовсе получилось «с душком». Похоже, в отношениях с Россией Лукашенко вновь собирается добиваться политической поддержки, кредитов и преференций, предлагая взамен слова о вечной дружбе и символические жесты.