20.11.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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Гражданам России станет предельно опасно посещать Украину


Анонсированные властями Украины нововведения, в рамках которых генштаб получит право инициировать принудительное переселение граждан России под предлогом угрозы со стороны «страны-агрессора», делает предельно опасным посещение контролируемых Киевом территорий, прежде всего, для жителей Крыма и Донбасса, получивших паспорта РФ.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что за размытыми формулировками в законодательстве Украины скрывается простая суть – создание концлагерей для граждан России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интернирование – принудительная изоляция в связи с вооруженным конфликтом, о чем идет речь в законопроекте, – коснется и жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта, и жителей Крыма. Хотя Украина оставляет за собой возможность без суда и следствия применять принудительное интернирование абсолютно ко всем гражданам Российской Федерации. Их намерены отправлять в концлагеря», – цитирует Пушилина официальный сайт ДНР.

«Жители Донбасса лишний раз убедились в том, что Украина для нас – это предсказуемо опасный сосед. Зеленский выглядит предельно циничным, когда зовет наших граждан на Украину. Уверяя, что эта страна открыта для них, он пытается пиариться на открытии КПВВ. Но на самом деле правильно говорить, что там открываются концлагеря для всех имеющих российский паспорт. По сути, в этой ситуации уместно сравнение с фашистской Германией – тогда тоже советским гражданам обещали теплые постели и сытные обеды», – напомнил руководитель республики.

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